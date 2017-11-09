Станцию метро "Крещатик" закрыли на проверку, на "Дворце спорта" бомбы не нашли

17:34, 09 ноября 2017
Происшествия
260 0

В Киеве после сообщения о "минировании" снова заработала станция метро "Дворец спорта" и тут же была закрыта станция "Крещатик".

фото УНИАН

В Киеве возобновлена работа станции метро "Дворец спорта" после анонимного сообщения о заминировании. Об этом КП «Киевский метрополитен» сообщает в Twitter.

"Станция "Дворец спорта" открыта для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.

В то же время станцию метро "Крещатик" и пересадочный узел закрыли на проверку. 

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел на станцию "Площадь Льва Толстого" были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в Киев закрыто метро#метро КРещатик закрыто