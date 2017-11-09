Станцию метро "Крещатик" закрыли на проверку, на "Дворце спорта" бомбы не нашли
17:34, 09 ноября 2017Происшествия
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В Киеве после сообщения о "минировании" снова заработала станция метро "Дворец спорта" и тут же была закрыта станция "Крещатик".
Станцию метро "Крещатик" закрыли / фото УНИАН
В Киеве возобновлена работа станции метро "Дворец спорта" после анонимного сообщения о заминировании. Об этом КП «Киевский метрополитен» сообщает в Twitter.
"Станция "Дворец спорта" открыта для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.
В то же время станцию метро "Крещатик" и пересадочный узел закрыли на проверку.
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел на станцию "Площадь Льва Толстого" были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.
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