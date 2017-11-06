На Майдане независимости в Киеве избили американского дипломата

В Киеве на Майдане независимости в ночь на 5 ноября неизвестные напали на американского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщение от службы безопасности одного из посольств в дежурную часть полиции Киева поступило около 10:00 в воскресенье. Правоохранителям сообщили, что их работника неизвестные избили на Майдане Независимости. По вызову выехали сотрудники Шевченковского управления полиции.

Начальник отдела Шевченковского управления полиции Игорь Падюк разъяснил:

"40-летний потерпевший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся из пешеходного перехода, навстречу ему шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники – и получил удар в лицо".

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Утром служба безопасности посольства рекомендовала ему сообщить об инциденте в полицию.

Отметим, что "Обозреватель" со ссылкой на источник, сообщает, что пострадавшим стал второй секретарь посольства США в Украине – Омар Карденти. По данным издания, нападение совершила группа мужчин.

Как сообщал УНИАН, у здания Высшего специализированного суда Киева, где продолжается рассмотрение дела пограничника Сергея Колмогорова, группа неизвестных людей попыталась избить советника главы МВД Зоряна Шкиряка.