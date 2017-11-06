"Давай на**й отсюда": в Киеве Шкиряка хотели засунуть в мусорный бак (видео)

У здания Высшего специализированного суда Киева, где продолжается рассмотрение дела пограничника Сергея Колмогорова, группа неизвестных людей попыталась избить советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Видео конфликта уже появились в сети.

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Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа. После этого советника министра принялись толкать, выкрикивая: "Наконец-то мы до тебя добрались".

Стоит отметить, что Шкиряк заявил, что полностью поддерживает Колмогорова, считает его невиновным в данной ситуации.

Как сообщал УНИАН, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море.

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Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по автомобилю, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Сегодня, 6 ноября, Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассматривает кассационную жалобу на приговор Колмогорову. Адвокаты просили прекратить производство по делу Колмогорова в связи с недоказанностью вины и освободить его в зале суда.