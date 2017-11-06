Стреляли в голову: в Киеве совершено жестокое нападение на таксиста

В Киеве неизвестные два раза выстрелили в таксиста . Об этом пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вчера, около 22:30, на проспекте Академика Заболотного, 106, произошло дерзкое нападение на таксиста. По предварительной информации, двое неизвестных хотели ограбить водителя такси. Просто так водитель не сдался и нападавшие произвели два выстрела. Один попал в средний палец на руке, другой - в голову", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что водитель жив, сейчас он находится в больнице. Детали происшествия устанавливаются. Продолжается розыск преступников.

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