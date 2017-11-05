В Днепре пять полицейских были ранены при задержании квартирных воров

В Самарском районе Днепра в ночь с 4 на 5 ноября пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что во время выезда на вызов «квартирная кража» подозреваемые начали оказывать сопротивление. Они применили две гранаты, по предварительным данным, Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.

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«В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один правоохранитель получил касательное ранение руки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Полиция принимает все меры по установлению обстоятельств происшествия и задержанию злоумышленников. В области объявлен план перехват «Сирена».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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