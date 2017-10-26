У пострадавшего при взрыве в Киеве политолога повреждены легкие и печень

Политолог Виталий Бала, пострадавший во время взрыва в Киеве 25 октября, на данный момент находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Бале сделали операцию, она прошла успешно. По информации телеканала "Эспрессо", у политолога в результате взрыва были повреждены легкие и печень.

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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погибла. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.