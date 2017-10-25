В Мариуполе двое мужчин похитили и пытали предполагаемых наркодилеров, одного из них убили

В Мариуполе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух парней, которые похитили и пытали людей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, во время досудебного расследования было установлено, что в Мариуполе двое мужчин 24 и 25 лет, вместе с сообщниками, применяя физическое насилие и слезоточивый газ, похитили двух мужчин 21 и 19 лет.

Читайте такжеНаркодилер из Испании продал украинским правоохранителям кокаин и был задержан

Затолкав их в автомобиль, привезли на территорию заброшенного завода. Там похищенных били ногами, руками, палкой, примерами охотничьего оружия по различным частям тела, угрожая убить. Нападающие накрывали жертвам лицо тканью и поливали водой, прижимали к телу подожженные сигареты, а одному из похищенных прострелили ногу. От тяжких телесных повреждений один из мужчин скончался.

Все это злоумышленники делали, чтобы получить от мужчин признания вины в сбыте наркотических средств непосредственно ими и другими лицами. Похитителям грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения), ч. 2 ст. 125 (легкие телесные повреждения), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 3 ст. 146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно в Мариуполе трое преступников после выхода из тюрьмы обворовали квартиры правоохранителей.