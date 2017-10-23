В Мариуполе трое преступников после выхода из тюрьмы обворовали квартиры правоохранителей

В Донецкой области будут судить трех членов организованной преступной группировки, которые в Мариуполе обворовывали квартиры сотрудников правоохранительных органов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Следствием установлено, что трое мужчин - 1990, 1984, 1985 годов рождения - познакомились во время отбывания наказания в местах лишения свободы и решили после освобождения создать организованную группу для совершения преступлений против собственности.

«Члены группы специализировались на открытии замков при помощи отмычек. Попадая в дома, воровали все – от одежды до денег и золотых украшений», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что всего злоумышленники совершили 5 квартирных краж, чем нанесли ущерб на общую сумму свыше 330 тыс. грн. В прокуратуре подчеркнули, что «почти все пострадавшие лица - работники правоохранительных органов (Службы безопасности Украины, прокуратуры, адвокатуры)».

Обвинительный акт в уголовном производстве, начатом по признакам ч. 5 ст. 185 (кража, содеянная в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины, направлено в суд. Членам преступной группировки грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в июле в Черновцах задержали воров, которые ограбили судью после изучения его декларации.