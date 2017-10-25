Перед кровавым ДТП в Харькове Зайцева провела два часа в элитном ресторане (документ)

Накануне смертельной аварии, которая произошла 18 октября в Харькове, водитель Lexus - 20-летняя Алена Зайцева - отдыхала в элитном ресторане "Чили" на проспекте Независимости. Об этом NewsRoom стало известно из материалов дела, которые были переданы в редакцию. ​

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Как видно из документов, 19 октября в Киевский районный суд Харькова обратился следователь с ходатайством о временном доступе к записям с камер видеонаблюдения ресторана "Чили". По информации правоохранителей, Зайцева в компании третьих лиц находилась в заведении в период с 17:45 до 20:09. По мнению следователя, видео прояснит, употребляла ли девушка спиртные напитки, села ли после этого за руль, а также поможет установить личности ее друзей.

Судья Муратова ходатайство удовлетворила, обязав работников "Чили" предоставить записи с внешних и внутренних камер наблюдения. Срок действия ходатайства - один месяц, обжалованию документ не подлежит.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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