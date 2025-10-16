В 'ПриватБанке' подешевела валюта: сколько стоит доллар 16 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 октября, подешевел на 10 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг снизился на 18 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 октября, остался на прежнем уровне и составляет 49,02 гривни.

Нацбанк установил на 16 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,53 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 29 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 1 копейку и составляет 48,90 гривны за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривны за евро.

