Актриса поделилась семейным кадром в сети.

Народная артистка Украины Наталья Сумская показала архивное фото со своей мамой.

На днях звезда кино и театра опубликовала в своем Instagram два снимка, которые были сделаны на одном и том же месте во Львове. На первом кадре Наталья позирует маленькой на руках у матери Анны Ивановны. А вот на второй - 69-летняя актриса показала, как выглядит сейчас.

"Через годы. Во Львове - городе моего детства", - написала Сумская.

Реакция сети

Поклонники Натальи засыпали ее и мать комплиментами в комментариях:

"Какая вы прекрасная"

"Вы очень похожи на маму. И такие же добрые глаза"

"Какое приятное лицо. Настоящее, без уколов и подтяжек. Как же это красиво - быть собой! Быть настоящей!"

"Ваша мамочка была женщиной невероятной красоты! Вы очень похожи".

К слову, мать Сумской - Анна Ивановна - была актрисой Национального украинского драматического театра. Она умерла 27 февраля 2022 года. Женщине было 88 лет. Ее похоронили в Киеве во время воздушной тревоги.

