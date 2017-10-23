В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину (фото)

В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"ДТП с пострадавшим в Киеве, улица Васильковская, 90А. Предварительно, женщину-пешехода на пешеходном переходе сбил автомобиль Hyundai", - сказано в сообщении.

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Подробности происшествия и состояние пострадавшей на данный момент неизвестны.

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