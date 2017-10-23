В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину (фото)

15:52, 23 октября 2017
Происшествия
1373

Подробности происшествия и состояние пострадавшей на данный момент неизвестны.

ДТП произошло на улице Васильковской / facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"ДТП с пострадавшим в Киеве, улица Васильковская, 90А. Предварительно, женщину-пешехода на пешеходном переходе сбил автомобиль Hyundai", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВодитель Volkswagen о жутком ДТП в Харькове: я ехал на зеленый свет 100% (видео)

Подробности происшествия и состояние пострадавшей на данный момент неизвестны. 

Ранее десятилетняя девочка и ее мать погибли в ДТП во Львовской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве#ДТП на пешеходном переходе#В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину