В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину (фото)
15:52, 23 октября 2017Происшествия
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Подробности происшествия и состояние пострадавшей на данный момент неизвестны.
ДТП произошло на улице Васильковской / facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"ДТП с пострадавшим в Киеве, улица Васильковская, 90А. Предварительно, женщину-пешехода на пешеходном переходе сбил автомобиль Hyundai", - сказано в сообщении.
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Подробности происшествия и состояние пострадавшей на данный момент неизвестны.
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