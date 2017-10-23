Десятилетняя девочка и ее мать погибли в ДТП во Львовской области (фото)

В селе Миртюки, Стрыйского района Львовской области сегодня в 11.20 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 10-летняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

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Полицейские установили, что произошло столкновение автомобиля «Пежо Эксперт» под управлением 44-летнего жителя Тернопольской области и автомобиля «Таврия», за рулем которого находился 34-летний житель города Моршин.

В результате полученных травм 34-летняя жена водителя «Таврии» и его 10-летняя дочь, погибли на месте происшествия. "Водитель госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, тупая травма живота, травматический шок"", - рассказали в полиции.

Также отмечается, что в больницу доставили еще трех человек из автомобиля "Пежо", их осматривают медики.

Полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства.