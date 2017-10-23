Водитель Volkswagen о жутком ДТП в Харькове: я ехал на зеленый свет 100% (видео)

Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, который ранее прокомментировал жуткое ДТП в Харькове через своего защитника, впервые лично пообщался с журналистами относительно этой жуткой аварии.

В разговоре по телефону Дронов заявил: "Я ехал на зеленый свет 100%", говорится в сюжете ТСН.

"У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката", – добавил он.

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Адвокат предполагаемой виновницы аварии Елены Зайцевой считает его виновным в событиях на улице Сумской.

Накануне в полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во второго подозреваемого в деле. На месте трагедии правоохранители уже провели первый следственный эксперимент.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточных доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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