Защита Зайцевой обвиняет в кровавом ДТП в Харькове водителя Volkswagen

Адвокат подозреваемой Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что в смертельной аварии в Харькове виноват водитель Volkswagen Touareg, ведь он остановился за стоп-линией и начал двигаться на желтый сигнал светофора, передает 112 Украина.

"Автомобиль Volkswagen Touareg перед началом движения на перекрестке улиц Сумской и переулка Мечникова находился за стоп-линией и в неположенном месте. Хорошо видно даже не специалисту то, что Touareg начинал движение на желтый запрещающий сигнал светофора. По этому поводу вопрос – почему на скамье подозреваемых находится Зайцева Елена?" - сказал адвокат.

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По ее словам, объективные данные касательно наличия причинно-следственной связи можно получить только из одного документа, который объективно может свидетельствовать о наличии вины данного лица - это заключение судебной автотехнической экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Харькове доставили в суд 20-летнюю виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

18 октября в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.