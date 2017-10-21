Появилось видео похищения младенца из детсада в Киеве
В похищении подозревают двух молодых женщин в возрасте 25-30 лет.
В Сети опубликовали видео похищение 1,5-месячного младенца возле детского садика в Киеве.
Видео опубликовала пользователь Facebook Елена Степановна. Скриншоты с видео также есть в группе «Общественная стража Оболони».
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На первом ролике видно, как отец с коляской приехал в детский сад, а на втором – как ребенка несет женщина с дредами. Сперва она идет быстро, а потом начинает бежать.
Пользователи социальных сетей также сообщают, что полиция задержала женщину с чужим 1,5-месячным младенцем. Но пока неизвестно, та ли это женщина, которую сняли камеры видеонаблюдения.
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Сестра похищенной девочки Анна Гусакова в Instagram написала, что похищали две женщины 25-30 лет.
Как сообщал УНИАН ранее, в Оболонском районе города Киев неизвестный мужчина похитил ребенка. Похищенная девочка была завернута в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку и синие ползунки.