Появилось видео похищения младенца из детсада в Киеве

В Сети опубликовали видео похищение 1,5-месячного младенца возле детского садика в Киеве.

Видео опубликовала пользователь Facebook Елена Степановна. Скриншоты с видео также есть в группе «Общественная стража Оболони».

Читайте такжеВ Сумах прохожие помешали женщине похитить двухлетнего мальчика

На первом ролике видно, как отец с коляской приехал в детский сад, а на втором – как ребенка несет женщина с дредами. Сперва она идет быстро, а потом начинает бежать.

Пользователи социальных сетей также сообщают, что полиция задержала женщину с чужим 1,5-месячным младенцем. Но пока неизвестно, та ли это женщина, которую сняли камеры видеонаблюдения.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные с битами похитили мужчину

Сестра похищенной девочки Анна Гусакова в Instagram написала, что похищали две женщины 25-30 лет.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❗️❗️❗️❗️❗️ Работали вместе ,но выходили по отдельности ! Публикация вот Anya Husakova (@anya_hsk) Окт 20 2017 в 3:16 PDT

Как сообщал УНИАН ранее, в Оболонском районе города Киев неизвестный мужчина похитил ребенка. Похищенная девочка была завернута в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку и синие ползунки.