Из детсада в Киеве похитили младенца (фото)

В Оболонском районе столицы неизвестный мужчина похитил ребенка.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

"Трагедия случилась 2 часа назад на столичной Оболони в детском саду №606. Пока отец похищенной девочки пошел забирать старшую дочь, неизвестный мужчина забрал ребенка и скрылся", - говорится в сообщении.

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По словам свидетелей, вероятный похититель - в возрасте примерно 30 лет, среднего телосложения, ростом 180 см, был одет в черную куртку до колен и черную вязаную шапку.

В то же время похищенная девочка была завернута в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку и синие ползунки.

Как сообщает Отдел коммуникации ГУ НПУ в г. Киеве, на данный момент следователи открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы или похищения человека.

"Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.