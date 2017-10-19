Ужасное ДТП в Харькове сломало жизнь целой семье: муж погиб, жена - в тяжелом состоянии (фото)

14:18, 19 октября 2017
Происшествия
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Жена погибшего сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Мужчина погиб в ДТП, а его жена сейчас в больнице / фото facebook.com/alisha.zybtseva

В результате смертельного ДТП в центре Харькова пострадала целая семья. Муж Александр Евтеев погиб, его жена Оксана и ее сестра Диана сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила знакомая жертвы ДТП Алина Зибцева, которая работала вместе с Александром.

"Вчера в ДТП погиб Саша Евтеев. Наш тиммейт и один из самых светлых людей, которых я знаю. Его жена и ее сестра (Оксана и Диана Берченко) сейчас в 4-й неотложке в тяжелом состоянии", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и врезался в пешеходов. Шестеро из них погибли, еще пятеро получили травмы.

20-летнюю девушку, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Новость в сюжете: ДТП в Харькове
Теги: #ДТП в Харькове#в ДТП погиб муж#жена в тяжелом состоянии