В Хмельницкой области спасатели вытащили из реки затонувший микроавтобус (фото)

В Хмельницкой области спасатели вытащили из реки полностью затонувший микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«16 октября в 11.28 в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного полиции о том, что необходима помощь в извлечении автомобиля из р.Икопоть в г. Староконстантинов Хмельницкой области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии к месту вызова было установлено, что автомобиль полностью находится под водой. Для зацепа троса к автомобилю привлекали группу водолазно-спасательных работ отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

С помощью лебедки автомобиль вытащили на проезжую часть дороги. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Одессе на побережье обнаружили затонувший автомобиль с телом человека.