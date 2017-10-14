В Одессе на побережье обнаружен затонувший автомобиль с телом человека

В Одессе на побережье Черного моря сегодня обнаружили затонувший автомобиль с мертвым мужчиной.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что возле одного из городских пляжей граждане обнаружили затонувший легковой автомобиль, на водительском сидении которого находится мертвый мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины гибели мужчины.

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Принимаются меры по подъему автомобиля из воды.

По сообщению местных СМИ, затонувший автомобиль обнаружили сегодня возле причала Черноморского яхт-клуба в Отраде. Как пишет «Думская», внутри машины находится труп девушки, которая работала тренером в яхт-клубе. Признаков насильственной смерти на теле нет.