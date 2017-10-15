В Киеве вандалы испортили мурал с изображением Папы Римского Иоанна Павла II (фото)

Правоохранители начали уголовное производство по факту надписей на стене дома на бульваре Марии Примаченко в Печерском районе Киева. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, это произошло вчера, 14 октября.

«В Печерское управление полиции поступило сообщение о том, что раскрашена стена дома на бульваре Марии Примаченко. На месте происшествия полиция зафиксировала данный факт и установила, что надписи на стене появились в ночь с пятницы (13 октября) на субботу (14 октября)», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные облили краской памятник воинам УПА (фото)

После первоочередной проверки сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают лиц, причастных к правонарушению, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

По данным издания «Польское радио», неизвестные на мурале с изображением Папы Римского Иоанна Павла II написали оскорбительные надписи. Сообщается, что надписи были замечены 14 октября, в тот же день благодаря местным властям их стерли. Мурал с изображением понтифика художники создали на стене дома в Печерском районе. Сегодня, 15 октября, одной из улиц Киева предоставят имя Иоанна Павла II.

Ранее в центре Киева вандал разбил памятные плиты в честь Небесной сотни.