Жуткое ДТП на трассе Киев - Чоп: "восьмерку" разорвало пополам, а Fiat отбросило за отбойник

На Закарпатье на трассе Киев - Чоп мощно столкнулись Fiat Doblo и "ВАЗ-2108", который от удара разорвало пополам. Об этом сообщила спикер главного управления Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щоголева, пишет телеканал "112 Украина".

"В 9:40 в селе Глубокое на трассе Киев - Чоп столкнулись "ВАЗ-2108" и Fiat Doblo. Первую машину разорвало пополам, а Fiat со стоном повис на отбойнике", - рассказала она.

По словам правоохранителя, нарушил правила дорожного движения водитель "ВАЗ", который на скорости задел другой автомобиль.

В результате ДТП пострадали три человека - водитель ВАЗ находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, а водитель и пассажир Fiat получили легкие травмы, им оказали медпомощь на месте.

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Сейчас полиция решает вопрос о квалификации события и открытии уголовного производства.

"Будет проведена проверка на содержание в крови водителя алкоголя", - добавила пресс-секретарь Нацполиции.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Водитель поехал на запрещающий сигнал светофора.