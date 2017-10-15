В Киеве пьяный водитель убил женщину на переходе

В субботу на столичной Оболони пьяный водитель сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«На перекрестке улиц Калнышевского и Полярной 42-летний водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на женщину. На место ДТП вызвали полицию и медиков. 65-летнюю женщину с травмами тела и головы доставили в больницу, где она скончалась», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что женщина переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, а водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на запрещенный сигнал светофора.

В крови 42-летнего водителя обнаружено 2,3 промилле алкоголя. Он задержан.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства ДТП, а также правоохранители разыскивают свидетелей аварии.