На Хмельнитчине вандалы повредили постамент для нового мемориала в честь героев АТО

Этой ночью в районном центре Городок Хмельницкой области неизвестные злоумышленники повредили постамент и подготовленное место, на котором планировалось завтра установить композицию в честь Героев российско-украинской войны.

Как сообщил корреспонденту УНИАН автор скульптуры, участник обороны Донецкого аэропорта Назарий Чепко, вместе с отцом он 7 октября начал готовить место для установки композиции.

"Вчера до поздней ночи обкладывали место брусчаткой и установили бетонную тумбу под сам монумент. Однако сегодня утром вандалы изуродовали плитку и бетонную конструкцию. Сейчас готовим заявление в правоохранительные органы", - сказал боец.

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По словам Чепко, открытие мемориала участникам АТО планировалось 15 октября по случаю Дня защитника Украины. Несмотря на акт вандализма, авторы композиции успевают выполнить все необходимые работы.

Мемориал будет в виде металлической конструкции, состоящей из использованного оружия и боеприпасов, привезенных из зоны АТО.