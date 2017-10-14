Сегодня отмечается День защитника Украины (видео)

09:00, 14 октября 2017
Общество
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14 октября отмечается День защитника Украины. Государственный праздник введен в 2015 году.

14 октября - День защитника Украины / фото УНИАН

Выбор даты для праздника был предопределен исторической традицией чествования украинского войска на Покров. Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии и День украинского казачества.

Сегодня украинская армия имеет численность 250 тысяч человек. С начала 2017 года заключено 26 тысяч контрактов о военной службе. В украинской армии служат более 20 тысяч женщин. Это 8,5% от общего количества военнослужащих ВСУ.

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Этой осенью в армию будут призваны 10,5 тысяч юношей. В 2017 году армия Украины вошла в топ-30 лучших армий мира.

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Новость в сюжете: День защитника Украины 2017
Теги: #военные в зоне АТО#украинская армия на Донбассе#День защитника Украины