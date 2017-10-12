В Харькове подросток убежал из дома из-за побоев матери

9 октября в Холодногорский отдел полиции обратилась мать пропавшего мальчика, которая сообщила, что после конфликта с ее сожителем сын ушел из дома и уже сутки не возвращается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

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Ночью, во время проведения комплекса розыскных мероприятий, полицейские нашли беглеца в подъезде многоэтажного дома. Парень отказывался возвращаться домой, мотивируя свое поведение жестким обращением к нему матери и ее сожителя. Полицейские выяснили, что они били подростка.

По данному факту в отношении матери несовершеннолетнего и ее сожителя составлен административный протокол по ст. 173-2 (совершение насилия в семье) КУоАП.

Сейчас решается вопрос об оформлении подростка в Харьковский областной центр социально-психологической реабилитации детей.