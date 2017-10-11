На Львовщине сожитель женщины избил ее 10-месячную девочку

В Золочевский отдел полиции 9 октября поступило сообщение от 41-летней жительницы одного из сел района о том, что она обнаружила на теле своей 10-месячной дочери телесные повреждения. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили полицейские, к совершению правонарушения причастен ранее судимый 29-летний уроженец Львова, с которым заявительница познакомилась полгода назад через сеть Интернет.

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В день, когда произошло событие, женщина отлучилась из дома на несколько часов, попросив своего сожителя присмотреть за младенцем. Вскоре ребенок расплакался, и мужчина решил его «успокоить», дважды ударив по лицу.

Женщина вместе с девочкой сейчас госпитализированы. Медики диагностировали у младенца закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сдавления головного мозга.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Совершение этого преступления наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года

Досудебное расследование продолжается.