Под Радой произошли стычки между "Национальным корпусом" и полицией

Под стенами Верховной Рады произошли стычки. Об этом сообщает "Громадське".

Полиция задержала нескольких представителей "Национального корпуса". Среди задержанных - один из руководителей партии Сергей Филимоненко.

Столкновения продолжались несколько минут, участников драки правоохранители положили на землю и вывели в окружении полиции.

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Отметим, что политическая партия "Национальный корпус" была создана 14 октября 2016 на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов".

Как сообщал УНИАН, у трибуны Рады снова произошла драка. Драка произошла сразу после представления законопроекта Турчиновым.