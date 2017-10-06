У трибуны Рады снова произошла драка (фото, видео)
При этом Парубий все равно ставит вопрос на голосование.
В Верховной Раде Украины началась драка. Как передает корреспондент УНИАН, перед голосованием за законопроект №7163 депутаты от оппозиции и внефракционных пытались сорвать голосование, пробиваясь к президиуму и трибуне парламента.
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Депутаты от фракции БПП препятствовали. В зале произошла потасовка. В числе наиболее активных был народный депутат Юрий Левченко (внефракционный).
Как сообщал УНИАН, 5 октября несколько десятков народных депутатов, в частности, от "Самопомочи" и внефракционные собрались в президиуме парламента и возле трибуны и заблокировали его работу во время обсуждения президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса.