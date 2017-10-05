В Харькове парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 5-го этажа (фото)

11:09, 05 октября 2017
Происшествия
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По предварительным данным, парень покончил с собой, выпрыгнув с 5–го этажа.

Тело парня обнаружили возле дома / facebook.com/police.kharkov

В Харькове возле дома обнаружено тело парня. По предварительным данным полиции Харьковщины, он наложил на себя руки.

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"В 6:20 в Шевченковский отдел полиции в городе Харькове поступило сообщение о том, что возле дома по переулку Отакара Яроша обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

Погибший - 21-летний парень. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 5–го этажа.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции метро "Дарница" нашли тело мертвого мужчины.

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Теги: #тело парня#парень покончил с собой