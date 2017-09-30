В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчины

В Киеве на станции метро "Дарница" нашли тело мертвого мужчины. Об этом dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.

"ЧП в Киеве, сейчас: на станции метро Дарница обнаружен труп пожилого мужчины. Возраст - около 70 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина страдал от хронических заболеваний. В частности, об этом свидетельствуют медицинские препараты в его сумке.

Читайте такжеВ Киеве нашли обезглавленный труп (фото)Также отмечается, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако медики лишь зафиксировали смерть мужчины.