В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчины
18:20, 30 сентября 2017Происшествия
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По предварительным данным, умершему было около 70 лет.
На станции метро Дарница обнаружен труп пожилого мужчины \ dtp.kiev.ua
В Киеве на станции метро "Дарница" нашли тело мертвого мужчины. Об этом dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.
"ЧП в Киеве, сейчас: на станции метро Дарница обнаружен труп пожилого мужчины. Возраст - около 70 лет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина страдал от хронических заболеваний. В частности, об этом свидетельствуют медицинские препараты в его сумке.
Читайте такжеВ Киеве нашли обезглавленный труп (фото)Также отмечается, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако медики лишь зафиксировали смерть мужчины.
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