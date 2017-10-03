На Тернопольщине завершились трехдневные антитеррористические учения (фото)

На Тернопольщине завершились трехдневные антитеррористические учения.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, участие в плановом тактико-специальном учении, которое организовала на Тернопольщине координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины, приняли участие более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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Во время учений участники мероприятия совершенствовали алгоритмы и навыки совместных действий в условиях возникновения диверсионной и террористической угрозы на объектах критической инфраструктуры региона.

Участники учений проводили интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп, ведения переговоров со злоумышленниками, которые захватили заложников.

На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном недалеко от областного центра, было проведено учебную штурмовую операцию силами спецподразделений «Альфа» и «КОРД».