В Калиновке до сих пор наблюдается одиночная детонация боеприпасов

На территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области открытых очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 07:00 1 октября открытых очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, возобновлено газоснабжение 11 тыс. 983 абонентам.

Для оказания психологической помощи жителям Калиновского района привлечена группа экстренной психологической помощи в составе 5 человек, оказана помощь 430 лицам.

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Пиротехниками обследовано на наличие взрывоопасных предметов 7800 га территории. Всего с начала выполнения работ получено 288 заявок от населения по выявлению подозрительных предметов, выполнено - 280, выявлено и изъято 439 взрывоопасных предметов.

Движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от Калиновки закрыто до 23:59 1 октября.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.