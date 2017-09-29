Сплошная пустота: последствия взрывов в Калиновке показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Опубликованы фото, снятые с высоты птичьего полета, территории военной базы после взрывов и пожара на складе боеприпасов. Их показало агентство Reuters.

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"Аэрофотосъемка показывает территорию военной базы после недавних массовых взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области", - говорится в подписи к фотографиям.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали двое людей.