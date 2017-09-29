Разбили палатку, подключают прожекторы: на месте падения военного самолета под Хмельницким будут работать и ночью (фото)

Военные прокуроры продолжают поиски останков самолета и пилотов. Будут искать и ночью, передает Depo.Хмельницкий.

На место падения учебно-тренировочного Л-39 "Альбатрос" свозят необходимые средства. Уже разбили палатку, подключают прожекторы, подтягивают новых специалистов. А криминалисты покинули место трагедии.

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По словам военного прокурора Хмельницкого гарнизона Алексея Стражника, который возглавляет следственную группу военных, причины и обстоятельства падения самолета пытаться установить как можно оперативнее.

Усложняет поиски, собственно, неубранная с полей кукуруза.

Как сообщал УНИАН, правоохранители квалифицировали падение военного самолета в Хмельницкой области как нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия.

29 сентября в Хмельницкой области близ села Берегели Красиловского района в результате падения учебно-военного самолета Л-39, выполнявшего учебный полет, погибли двое пилотов. Самолет упал на кукурузное поле.