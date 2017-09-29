Авиакатастрофу на Хмельнитчине квалифицировали как нарушение правил полета

17:53, 29 сентября 2017
Происшествия
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На месте происшествия работает следственная группа военных прокуроров Хмельницкого гарнизона под руководством прокурора гарнизона Алексея Стражника.

Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются / фото khm.depo.ua

Правоохранители квалифицировали падение военного самолета в Хмельницкой области как нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный прокурор сил АТО Олег Сенюк.

«По данному факту прокуратура гарнизона внесла сведения в реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям)», - написал он.

Сенюк отметил, что на месте происшествия работает следственная группа военных прокуроров Хмельницкого гарнизона под руководством прокурора гарнизона Алексея Стражника. Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, на Хмельнитчине возле села Берегели Красиловского района в результате падения учебно-военного самолета Л-39, выполнявшего учебный полет, погибли двое пилотов. Самолет упал на кукурузное поле.

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