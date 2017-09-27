Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились - авиация тушит пожар

По состоянию на 15.00 взрывы на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области прекратились. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Это хороший признак, хотя угроза новых детонаций сохраняется. Теперь ничто не мешает быстро провести детальный осмотр арсенала и окрестных сел для выявления пострадавших, и точно оценить размер ущерба. Масштабы разрушений сейчас устанавливаются", - говорится в его сообщении.

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Журналист отметил, что арсенал находится в густонаселенном районе, с плотной застройкой, вплотную к пригороду Винницы, и последствия взрыва могли быть катастрофическими.

Также он добавил, что, к счастью, жертв удалось избежать. Теперь, продолжил Бутусов, надо определить, насколько велики материальные потери, разрушения и убытки.

В свою очередь, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что в Калиновке работают самолеты ГСЧС, сбрасывают воду.

"Первые заходы удачны, отсекают от очага те открытые площадки, которые целы. Загрузка склада была в размере 57%. Кто и зачем вбрасывал инфо про перегрузку склада - риторический вопрос. Подземные хранилища и укрытия целы. Часть открытых площадок целы", - пишет он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.