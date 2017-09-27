В больницы Винницы из медучреждений в зоне возможного поражения эвакуировали 180 человек

Из заведений здравоохранения, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, в больницы Винницы эвакуировано 180 человек.

Об этом сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге в Кабинете министров Украины.

По ее словам, для обеспечения медицинских нужд выделены медикаменты и медицинские изделия на общую сумму 10 млн грн.

"К ликвидации чрезвычайной ситуации и эвакуации населения из зоны поражения привлечено 10 бригад экстренной медицинской помощи, всего 30 человек. Также развернуто 5 временных медицинских пунктов на сборных эвакопунктах. Из заведений здравоохранения, находящихся в зоне поражения, было эвакуировано в лечебные заведения Винницы 180 человек", - сообщила Супрун.

По ее словам, в результате взрывов пострадала 49-летняя жительница села Медведка: у нее травмы мягких тканей, позвоночника.

"Пострадавшая находится в больнице Винницы. Информации о других пострадавших гражданских пока нет", - отметила Супрун.

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Как сообщал УНИАН, в зоне чрезвычайной ситуации из-за взрывов на территории арсенала в/ч А 1119 оказались военный городок (490 человек), часть г. Калиновки (15 тыс. человек), часть с. Павловка (3600 человек), часть с. Сальник (1800 человек) и Калиновская центральная районная больница.

Из зоны возможного поражения было эвакуировано более 30 тыс. человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы два человека. На сайте Винницкой областной государственной администрации сообщается, что 49-летняя жительница с. Медведка Винницкого района с диагнозом «взрывная травма, ушиб мягких тканей» госпитализирована в Винницкую ЦРБ. Ее состояние средней тяжести. Вторая женщина «сломала ногу во время эвакуации».

*** 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов и пожаре на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области. Как выяснилось, на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, возник пожар.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).