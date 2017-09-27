Интенсивность взрывов на складе боеприпасов вблизи Калиновки снизилась в пять раз

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов вблизи г. Калиновка Винницкой области снизилась в пять раз.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, об этом председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий сообщил во время совместного посещения с мэром Винницы Сергеем Моргуновым школы №6, где находятся эвакуированные жители населенных пунктов, находящихся в зоне возможного поражения.

«Есть единичные взрывы, но интенсивность снизилась в 5 раз», - заявил Коровий.

По его словам, в помещении Винницкой ОГА создан ситуационный центр, в котором задействованы предприятия и ведомства, участвующие в ликвидации последствий взрывов.

«Люди эвакуированы из Калиновки, сел Сальник, Медведка, Лавровка. Вывоз людей прошел совершенно спокойно. Никто не погиб, травмированы два человека - от ударной волны и вследствие травмы», - сообщил Коровий.

Он отметил, что сейчас идет фаза, связанная с тем, чтобы локализовать и ликвидировать источники огня на арсенале. «На полигоне работают 4 единицы бронированной техники (танки), задействован с железной дороги тепловоз, который обеспечивает водой, поднят квадрокоптер», - сказал председатель Винницкой ОГА.

По словам Коровия, последняя информация является обнадеживающей.

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В свою очередь Моргунов сообщил, что совместно с облгосадминистрацией отработаны меры по эвакуации людей. «Были предоставлены муниципальные автобусы в необходимом количестве. Кроме того, было открыто и действует четыре пункта приема эвакуированных людей, у которых нет крыши над головой. В шестой школе находится 124 человека. В больницу скорой медицинской помощи и в другие больницы города были эвакуированы больные из Калиновской ЦРБ. Им оказана необходимая помощь. На сегодняшний день люди обеспечены питанием, минимальными средствами обогрева, матрасами, подушками, одеялами. Хочу подчеркнуть, что винничане довольно активно стали помогать людям», - сказал Моргунов.

Кроме школ, по информации мэра, для эвакуированных организовали круглосуточную работу детского сада №46. В течение ночи туда отвезли две семьи с маленькими детьми.

Он также сообщил, что на сессию Винницкого городского совета, которая должна состояться в пятницу, будет вынесен вопрос о выделении 5 млн гривен Калиновскому городскому совету для того, чтобы решить вопрос ликвидации последствий этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.

Президент Украины Петр Порошенко из-за взрывов на складе боеприпасов решил созвать военный кабинет с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств.

Начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов заявил, что 70% территории арсенала не повреждено пожаром и взрывами, а информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.