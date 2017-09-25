В Одессе легковушка врезалась в припаркованный автомобиль, пострадала женщина и ребенок

В Одессе ночью на ул. Варненской в Киевском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai, не выдержав безопасного расстояния, столкнулась с автомобилем «Opel», который был припаркован возле обочины, сообщает "Одесская жизнь".

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В результате ДТП в медучреждение были доставлены женщина-водитель «Hyundai», а также мальчик 10-ти лет. На место был вызван следователь для оформления материалов.

Ранее в столице такси столкнулось с маршруткой, есть пострадавшие.