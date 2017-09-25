В Одессе легковушка врезалась в припаркованный автомобиль, пострадала женщина и ребенок
10:52, 25 сентября 2017Происшествия
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В результате ДТП в медучреждение были доставлены женщина-водитель Hyundai, а также мальчик 10-ти лет.
По предварительным данным, женщина не выдержала безопасный интервал при движени / фото pravda.lutsk.ua
В Одессе ночью на ул. Варненской в Киевском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai, не выдержав безопасного расстояния, столкнулась с автомобилем «Opel», который был припаркован возле обочины, сообщает "Одесская жизнь".
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В результате ДТП в медучреждение были доставлены женщина-водитель «Hyundai», а также мальчик 10-ти лет. На место был вызван следователь для оформления материалов.
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