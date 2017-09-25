В столице такси столкнулось с маршруткой, есть пострадавшие (фото)

10:01, 25 сентября 2017
Происшествия
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Автомобиль такси на полной скорости врезался в маршрутку.

Образовался огромный затор / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве возле Индустриального моста такси столкнулось с «маршруткой». Об этом в Facebook пишет dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, автомобиль Renault на полной скорости врезался в маршрутку. У легкового автомобиля полностью повреждена передняя часть. Есть пострадавшие.

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«Образовалась огромная пробка от "Дорогожичей" в направлении "Шулявки", движение парализовано. Ищите альтернативные маршруты объезда. На месте работает патрульная полиция и скорая медицинская помощь», - сообщает ресурс.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН ранее, на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, один человек погиб. Сообщается, что BMW на большой скорости въехал в попутный автомобиль Chevrolet.

От жесткого удара Chevrolet несколько раз перевернулся. Водитель вылетел через стекло на дорогу. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

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