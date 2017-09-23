Масштабы пожара на складе боеприпасов под Мариуполем показали с высоты птичьего полета (видео)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сняла видео с дрона, на котором зафиксированы последствия пожара на складе боеприпасов под Мариуполем. Видео было опубликовано "Общественным ТВ Донбасса".

Дрон зафиксировал разрушенные здания, большие выгоревшие участки полей, а также отдельные очаги пламени.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября около 16.20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (со стороны Новоянисоль) прогремели взрывы. По информации пресс-службы ГСЧС, взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ вблизи села Новоянисоль. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Были эвакуированы 30 человек из ближайших жилых домов.

По факту пожара открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.