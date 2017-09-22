По факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем открыто уголовное производство

По факту пожара на складе боеприпасов в Донецкой области открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области.

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Напоминается, что около 16.20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (со стороны Новоянисолю) прогремели взрывы.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы ГСЧС, взрывам предшествовало горения травы на территории склада боеприпасов ВСУ вблизи села Новоянисоль.

По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Было эвакуировано 30 человек из ближайших жилых домов.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Полицейские оцепили опасный район и обеспечивают его охрану.

Председатель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский заявил, что необходимости в эвакуации местных жителей из-за пожара на складе боеприпасов вблизи поселка Новоянісоль нет.