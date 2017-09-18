На Львовщине в результате ДТП погиб 19-летний мотоциклист

На Сокальщине 19-летний мотоциклист разбился об дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября около 2:00 в с. Хлевчаны, Сокольского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции во Львовской области.

Как предварительно выяснили правоохранители, водитель мотоцикла «ИЖ», 19-летний житель Сокольского района, не справился с управлением, съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

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В результате полученных травм мотоциклист скончался на месте. Пассажира мотоцикла, 19-летнего жителя Сокольского района, с диагнозом «раны грудной клетки и костей таза» доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством УК Украины.

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