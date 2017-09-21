На Житомирщине обнаружили похищенный в Германии автомобиль

На Житомирщине вчера пограничники обнаружили похищенный в Германии автомобиль. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Как отмечается в сообщении, вчера вечером в пункте пропуска "Выступовичи" пограничники отдела "Овруч" Житомирского отряда обнаружили очередной автомобиль, находящийся в международном розыске.

"Во время контрольных мероприятий в отношении автомобиля «Мерседес» белорусской регистрации сработала база данных Интерпола», согласно которой данное транспортное средство находится в розыске на территории Германии. Управлял легковушкой, 2011 года выпуска, гражданин Беларуси",- сказано в сообщении.

Уже позже информацию о международном розыске этой машины еще с 2014 года пограничникам подтвердили работники Укрбюро Интерпола в Киеве.

Сейчас автомобиль, как и положено, передали сотрудникам Овручского отделения Национальной полиции в Житомирской области.