Смертельный пожар в "Виктории": полиция задержала сотрудницу детского лагеря

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении сотруднице лагеря "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Она, как говорится в сообщении, по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении.

Сейчас проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации. Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

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Во время следственных мероприятий изымается документация по вводу в эксплуатацию, функционированию, проверках в детском лагере "Виктория".

Прокуратура области начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщалось ранее, Одесская местная прокуратура совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).