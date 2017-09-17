Пожар в детском лагере: прокуратура начала расследование по факту халатности чиновников мэрии Одессы и ГСЧС
Во время следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, функционированию и проверкам в детском комплексе «Виктория».
В Одессе прокуратура начала расследование по факту халатности чиновников горсовета и районного отдела Главного управления ГСЧС в связи с пожаром в детском комплексе «Виктория», где в ночь на 16 сентября погибли дети.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что обыски сейчас проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
«В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском отделе Главного управления ГСЧС в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы (в Киевском районе города находится «Виктория» - УНИАН) и в департаменте образования и науки горсовета», - подчеркнули в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что во время следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, функционированию и проверкам в детском комплексе «Виктория» и другие.
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Расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы.
По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.
Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.
16 сентября перед зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от городского головы Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.
В связи с гибелью детей в Одесской области 16-17 сентября объявлен траур.