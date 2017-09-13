В Киеве возле корпуса КПИ парень перерезал себе горло из-за потери работы (фото)
17:08, 13 сентября 2017Происшествия
1171 0обновлено
Утверждают, что пострадавшему 28 лет и он готовился к самоубийству.
В итоге парня удалось откачать / nikvesti.com
В Киеве возле 7 корпуса КПИ молодой мужчина перерезал себе горло. Об этом сообщают очевидцы в группе КПИ live в Telegram.
В группе также утверждают, что пострадавшему 28 лет и он готовился к самоубийству, говорил, что не хочет жить. В итоге парня удалось спасти. У него две раны на шее, с двух сторон.
Читайте такжеВ Киеве мужчина подорвал себя гранатой
В рюкзаке у парня якобы было еще 2 ножа. "Сегодня" сообщает, что в записке мужчина просил прощения у родных, близких и друзей и писал, что потерял работу из-за игр.
Ранее в киевской многоэтажке мужчина убил двух женщин, а сам выбросился из окна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter