Пожар в киевской многоэтажке: мужчина убил двух женщин, а сам выбросился из окна (видео)

Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели трех человек в Шевченковском районе Киева. По предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а после этого выбросился из окна седьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Предварительно установлено, что киевлянин убил хозяйку квартиры и ее дочь, поджег квартиру и выпрыгнул с балкона. Со слов свидетелей, известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством.

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При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы.

Начато два уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины и по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в киевской многоэтажке загорелась квартира. Пожар на данный момент потушен.