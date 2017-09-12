В Кривом Роге грузовик сбил велосипедистку, водитель попытался сбежать (фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области грузовой автомобиль Renault Daf наехал на велосипедистку. Водитель скрылся с места события, однако правоохранители задержали его спустя некоторое время. Об этом сообщает "Первый городской".

Всё случилось около 20:50 на улице Песочная. Грузовик двигался в сторону улицы Кобылянского и столкнулся с велосипедом. За рулём двухколёсного находилась 18-летняя криворожанка.

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Её госпитализировала карета скорой помощи во вторую городскую больницу. Водитель скрылся, но вскоре его обнаружили сотрудники полиции. Им оказался 35-летний уроженец Черкасской области.Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в центре Днепра мотоциклист, убегая от полицейских, устроил два ДТП.