В Кривом Роге грузовик сбил велосипедистку, водитель попытался сбежать (фото)
Водитель скрылся, но вскоре его обнаружили сотрудники полиции.
В Кривом Роге Днепропетровской области грузовой автомобиль Renault Daf наехал на велосипедистку. Водитель скрылся с места события, однако правоохранители задержали его спустя некоторое время. Об этом сообщает "Первый городской".
Всё случилось около 20:50 на улице Песочная. Грузовик двигался в сторону улицы Кобылянского и столкнулся с велосипедом. За рулём двухколёсного находилась 18-летняя криворожанка.
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Её госпитализировала карета скорой помощи во вторую городскую больницу. Водитель скрылся, но вскоре его обнаружили сотрудники полиции. Им оказался 35-летний уроженец Черкасской области.Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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